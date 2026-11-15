Lucas Oubiña | “Quiero que el mundo entienda cómo pensamos los autistas”

Lucas Oubiña con su primer libro ‘Harto de pensar’ Gonzalo Salgado

Hay silencios que no se escuchan desde fuera, pero por dentro hacen un ruido insoportable. Esto es lo que siente el caldense Lucas Oubiña y lo que quiere mostrar en su primer libro: ‘Harto de pensar’, una historia para enseñar a sus padres cómo piensa una persona con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Lucas, es un apasionado de las artes, tanto de la literatura, como de la música y de la pintura. Compone para música de cámara, programa videojuegos y ahora saca a la luz su primera obra literaria, una pieza que presentará el próximo 21 de noviembre a las 18:00 horas en el Auditorio de Caldas de Reis.

Para su padre, Gonzalo Oubiña, este libro resultó muy duro a la par que atractivo. Reconoce que como lector quería más, pero como padre solo podía sentirse desconsolado al darse cuenta de que su hijo había escrito estas líneas porque las había vivido en su propia piel. Situaciones de bullying que para cualquiera son difíciles de narrar.

Lucas vuelve al pasado para recordar cómo nació todo este relato que ahora quiere compartir con sus lectores.

¿Cómo nace esta historia? ¿Qué era lo que querías contar cuando empezaste a escribir?

Este libro lo escribí en el verano de 2024, cuando tenía 14 años. La historia se ubica en Caldas y la idea básicamente surgió para explicarle a mis padres situaciones que me habían ocurrido ese mismo verano. El primer capítulo cuenta una de mis visitas a la ferretería, donde trabaja un amigo mucho mayor que yo, porque la mayoría de mis amigos o son mayores o son niños.

Quería mostrarle a mis padres cómo pensaba y cómo me sentía en un día normal. Traté de explicar mi soledad y explicar mi manera de pensar. Cuando lo leyeron, les gustó mucho. Fue entonces cuando dije, pues voy a seguir haciéndolo. Y escribía lo que me iba pasando día a día, solo detalles importantes, de días importantes porque con palabras no me salía contarlo.

Empezó como algo para mis padres, pero ahora quiero que sea para que el mundo comprenda cómo pensamos los autistas.

Cuentas que querías enseñar a tus padres lo que pasaba por tu cabeza ¿Cómo defines tú esa manera de pensar?

Diferente, de una manera muy rara. Bueno, para mí es lo normal, pero para otras personas es muy raro. Pero aun así creo que cada uno tiene una manera de pensar distinta. Así que yo simplemente quiero decir: esta es mi forma de hacerlo.

En cada uno de estos capítulos cuentas pequeños episodios de tu vida, ¿hay alguno que te costara más escribir?

El penúltimo y el último. El último, lo había escrito mucho después de los hechos que habían ocurrido, entonces se me habían olvidado un par de detalles. Y el penúltimo, eran hechos muy duros y me costó plasmarlos.

Imagino que al igual que escribir, también te apasiona la lectura, ¿cierto?

Sí, yo leo en una página por internet que se llama Wappel, donde se publican libros semanalmente. Ahí sigo hasta siete libros porque se sube un capítulo a la semana y así tengo un capítulo para todos los días. Leo siete libros a la vez, pero no me enredo en las historias.

¿Cuándo nació esta pasión por la lectura? Imagino que ya desde pequeño te llamó la atención

Pues la verdad es que no, porque de pequeño solo conocía los libros que nos daban en el colegio y esos no me molan.

Ahora alguna vez que pregunto, ¿qué lees? y me dicen, los libros del cole, yo les digo, es que eso no es leer. Tienes que buscar algo que te guste. Eso fue lo que hice yo.

Este es tu primer libro, pero imagino que tienes más proyectos en mente, ¿cuáles son tus retos ahora? ¿Cómo te ves dentro de unos años?

Me veo con más libros publicados, ya estoy escribiendo el segundo que es completamente diferente y tira a la fantasía, pero toca temas morales y te hace pensar. Estoy haciendo videojuegos también. Básicamente, me veo siendo un artista de la más alta calidad.

Algo muy importante en una obra es su presentación, en tu caso, ¿cómo te decantaste por el título?

Pues fue una idea mía. El tema es que desde la editorial querían otro título porque antes tenía otro pero no me gustaba, no me encajaba. Entonces dije, ¿de qué trata el libro? De una persona que no puede parar de pensar, pero no porque quiera exprimirse el tarro para llegar a mejores conclusiones. No. Es algo que hace inconscientemente sobre pensar sin querer todo lo que le pasa. Y entonces saqué el título, ‘Harto de pensar’.