Caldas ya está instalando la nueva pasarela en el Bermaña para unir A Tafona con rúa Sardanela

Los operarios ya están instalando la nueva pasarela en el río Cedida

Los operarios ya están trabajando para instalar en el río Bermaña una nueva pasarela que conectará el entorno de A Tafona con la rúa Sardanela. El Concello de Caldas anunció esta instalación hace unas semanas como medida para resolver un problema ligado al elevado tránsito peatonal en una zona próxima al Fogar do Maior. De esta forma facilitan también el desplazamiento a pie en la villa caldense.

Los trabajos lo está ejecutando la empresa Umia Metal y el presupuesto asciende a algo más de 20.000 euros, que se financian a través de fondos gestionados mediante el Programa +Provincia de la Diputación.

El plazo de ejecución de la obra será de tres meses, por lo que la pasarela estará operativa a principios de 2027.