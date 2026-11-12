La Audiencia condena a 13 años y medio de prisión a un vecino de Caldas por agresión sexual a la hija de su pareja

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 13 años y seis meses de prisión a un vecino de Caldas por un delito continuado de agresión sexual a la hija de su pareja, que era menor de edad en el momento de los hechos. La sentencia también establece una indemnización de 50.000 euros por los daños psicológicos y morales causados. Por su parte, la madre de la joven ha sido absuelta del delito de comisión por omisión por el que estaba siendo acusada.

Según los hechos probados, la joven vivía con una familia de acogida, aunque mantenía contacto con su madre biológica a través de un régimen de visitas que incluía estancias con pernocta en el domicilio. Las agresiones se produjeron entre 2021 y 2022, durante esas visitas y aprovechando los momentos en los que se quedaba a solas con el acusado.

Las magistradas consideran acreditados los hechos, fundamentalmente, por el testimonio de la perjudicada, que califican de “fiable y creíble” y que ven corroborado por las declaraciones de personas de su entorno y por los informes médicos. Además de la pena de prisión, la resolución establece otras medidas, como la prohibición de que el acusado se aproxime a la joven o se comunique con ella durante dieciséis años.

En cuanto a la madre, el tribunal considera que, aunque tuvo constancia de lo sucedido después de que su hija se lo contase, no quedó acreditado “en qué momento tuvo conocimiento de lo acontecido”.

La resolución no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso ante el TSXG.