Los rostros de 16 caldenses cubrirán las calles para sensibilizar este 25-N

Algunos de los rostros que colmarán las calles de Caldas con sus mensajes sobre la violencia contra la mujer D.A.

Hasta 16 vecinos y vecinas de Caldas protagonizan una de las principales acciones de este 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde hoy y durante los próximos días se repartirán en Caldas centenares de carteles con los rostros de personas que dejaron y dejan su huella en la villa cada día.

El alcalde, Jacobo Pérez, y la concejala de Igualdade, Rocío Ferro, presentaron hoy esta campaña acompañados por estos 16 rostros protagonistas. “O que pretendemos é que a nosa xente se vexa reflectida e se faga partícipe de xeito activo nesta campaña, na que os nosos espazos públicos se converten en lugares de sensibilización”, explicaron desde la administración local.

El alcalde, Jacobo Pérez, junto con la concejala de Igualdade, Rocío Ferro Gonzalo Salgado

Estos son los rostros de Caldas

Entre los retratos se incluyen a jóvenes, adultos y personas mayores, así como representantes de diferentes sectores, como el ámbito educativo o el tejido asociativo. Se puede encontrar a Amor Herrera, música y escritora; Juan Puente, jubilado; José Aragundo, empresario; Ana Ferro, estudiante y deportista; María Jabois, empresaria; Javier Penido, director de la Banda de Música de Caldas; Charo Moreira, presidenta de la Asociación de Mujeres Santa Mariña; Ana García, directora del CPI Afonso VII; José Luis Goldar, hostelero; Sesi Roquiño, hostelero y locutor; Lucía Rivas, futbolista; Julio García, maestro de cocina y pastelería; Carmelo Goldar, fotógrafo; Ekaterina Rebón, taekwondista del Club Número Phi; Rocío Ferro, concejala de Igualdad; y Jacobo Pérez, alcalde de Caldas.

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Las fotografías son en blanco y negro, con un fondo que incorpora una estética en una gama cromática vinculada al 25-N, lo que hará que la campaña sea fácilmente reconocible a nivel visual. El objetivo es sensibilizar a ciudadanía y visitantes. “Poñemos o foco na prevención e erradicación das violencias machistas, promovendo unha sociedade baseada na igualdade, o respecto e a liberdade. O que queremos deixar claro é que Caldas di non ás violencias machistas”, concluyó Pérez.

Otras acciones del 25-N

Esta campaña constituye el eje central de una programación que el Concello puso en marcha hace varias semanas con talleres dirigidos al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y la exposición ‘Chicas Nuevas 24 Horas’, de Mabel Lozano.

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El teatro también tendrá un papel destacado en el programa del 25-N, con la representación de la obra ‘As R(H)umorosas’, una comedia que, a través del humor, visibiliza la trayectoria y el legado de mujeres gallegas ilustres que durante mucho tiempo han sido olvidadas, como fueron Emilia Pardo Bazán, María Casares o Pepa a Loba.

El Auditorio acogerá dos proyecciones: una dirigida al público general, el domingo 22 de noviembre, a las 18:00 horas, y otra para el alumnado, el lunes 23, a las 11:30 horas.