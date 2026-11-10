Caldas repartió cerca de 300 kilos de castañas en su magosto más colaborativo Cedida

Caldas repartió cerca de 300 kilos de castañas en un magosto marcado por la participación de vecinos y vecinas, la música y la convivencia.

El teniente de alcalde y responsable de Cultura, Manuel Fariña, reivindicó la importancia de mantener vivas las celebraciones populares como parte de la identidad de la localidad. “O éxito deste Magosto non se mide só polos centos de persoas que encheron a praza ou polos 300 quilos de castañas que compartimos. Mídese na capacidade que temos como pobo para encontrarnos, celebrar o que somos e manter vivas as nosas tradicións”, señaló el edil.

Colaboración vecinal

La preparación de la fiesta contó con la colaboración de personas voluntarias del Fogar do Maior y de otros vecinos y vecinas, que participaron en los trabajos previos con las castañas. Fariña destacó por tanto el trabajo y las “mans” que hay detrás para sacar adelante estas iniciativas. “Detrás dunha praza chea hai moitas mans que traballan e que non sempre aparecen nas fotografía”, apuntó el nacionalista.

En cuanto a la música, esta corrió a cargo de Sobs das Tabernas, un grupo local que aportó la fuerza de la música popular y dio vida a una celebración que guarda tradiciones.