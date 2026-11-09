O Festín das Musas acogerá hasta el 15 de diciembre la muestra de Franck Sastre ‘La piel del rostro’

Inauguración de la exposición ‘La piel del rostro - Miradas y emociones’ Cedida

El espacio de gastro-arte que se instaló este verano en Caldas, O Festín das Musas, acogerá hasta el 15 de diciembre la exposición ‘La piel del rostro - Miradas y emociones’ del artista francés Franck Sastre.

La muestra reúne 17 pinturas de estilo “street art” contemporáneo, con rostros intensos, trazos enérgicos y colores que expresan sentimientos profundos. Obras que hablan de libertad, rebeldía, fe, sensibilidad y condición humana. Porque para Franck Sastre, detrás de cada rostro existe una historia y detrás de cada mirada, una emoción que merece ser contada.

La inauguración de la muestra, que tuvo lugar este fin de semana, contó también con la participación de la artista invitada Ansun Glez, que presentó dos obras, Alma y Tribu, y con la música del DJ Moe, que llenó de ritmo una velada acompañada de vinos gallegos.

“Es maravilloso viajar, exponer en otros países y descubrir nuevas ciudades, pero también es un orgullo inmenso poder compartir mi pintura aquí, en Galicia, y especialmente en Caldas de Reis. Esta tierra me ha acogido con mucho cariño, me ha regalado amistades y momentos que llevo dentro”, apuntó el artista tras la presentación de su obra.