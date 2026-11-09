Comesaña y Prado recuerdan en Caldas la urgencia de redactar una nueva Variante Oeste

Visita del grupo popular a Caldas de Reis Cedida

El cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Julio García Comesaña, visitó hoy Caldas en compañía de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el presidente del PP local, Fernando Pérez. Allí, los populares reclamaron al Gobierno una respuesta sobre el proyecto de la Variante Oeste que, según señalan, debería haberse publicado en el BOE para certificar su paralización desde el pasado mes de marzo. Además, también exigen que se redacte un nuevo estudio como el acordado por unanimidad en el año 2008.

Para Prado esta situación es “exemplo máis de como trata Sánchez a Galicia”, castigada y sometida a una política de recortes en la que “as infraestructuras están abandonadas”. En este sentido, lanzó también contra el BNG al haber sido “incapaz” de romper con Sánchez. . “O BNG é tan culpable de que Caldas non teña en marcha un novo proxecto da variante oeste ou de que os agravios a Galicia sexan constantes como o é Pedro Sánchez, porque son o mesmo perro con distinto colar”, sentenció.

Por su parte, Comesaña, recordó que todavía hay que mantenerse alerta, puesto que el PSOE lleva ocho meses negándose a confirmar oficialmente la anulación de la Variante mediante la correspondiente publicación en el BOE.