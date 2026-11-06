Un vehículo de alquiler hallado en Caldas de Reis centra una investigación judicial

Audiencia Provincial de Pontevedra Cedida

La localización de un vehículo de alquiler en Caldas de Reis ha dado lugar a una investigación judicial por un presunto delito de apropiación indebida, aunque será un juzgado de Vigo el encargado de continuar con las diligencias.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha resuelto el conflicto de competencia surgido entre los juzgados de ambas localidades, después de que tanto Caldas como Vigo rechazasen inicialmente hacerse cargo del procedimiento.

Según recoge la resolución, el turismo había sido alquilado formalmente en Vigo y debía ser devuelto en esta misma localidad.

Sin embargo, el vehículo apareció posteriormente en Caldas de Reis, un hecho que motivó las actuaciones judiciales.

Los magistrados consideran que el lugar donde se encontró el automóvil no determina qué juzgado debe investigar los hechos.

La clave está en el punto donde debía haberse realizado la devolución y donde se habría producido el supuesto incumplimiento del contrato de alquiler.

Por este motivo, la Audiencia atribuye la competencia al Tribunal de Instancia de Vigo. El auto es firme y no admite recurso.