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Caldas

Un incendio en un lavado de coches de Caldas de Reis se salda sin daños personales

El fuego afectó únicamente a una aspiradora del establecimiento, situado en la Rúa Juan Fuentes Echevarría

Paula Gil
Paula Gil
06/11/2026 11:56
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El incendio se resolvió rápidamente y sin causar daños personales
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Un incendio declarado en un aspirador de un lavado de coches situado en la Rúa Juan Fuentes Echevarría, en Caldas de Reis, a las 10:52 horas, movilizó a los servicios de emergencia, aunque se resolvió rápidamente y sin causar daños personales

El fuego afectó únicamente a una de las aspiradoras de las instalaciones, sin que se registrasen daños en otros elementos del establecimiento. 

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos do Salnés, Protección Civil de Cuntis y Caldas de Reis, así como agentes de la Policía Local

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El incendio fue sofocado en poco tiempo
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La intervención fue rápida y los agentes consiguieron prácticamente extinguir las llamas con un extintor. 

Finalmente, el incendio quedó apagado en poco tiempo y el suceso se saldó sin personas afectadas ni mayores consecuencias. 

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