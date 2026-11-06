La operación policial contra el grupo neonazi Núcleo Nacional deja un detenido en Caldas

Un agente de la Policía Nacional Cedida

La operación policial desplegada este viernes contra la organización ultraderechista Núcleo Nacional ha tenido una de sus actuaciones en Caldas de Reis, donde la Policía Nacional ha detenido a una persona. El arresto se enmarca en un dispositivo de ámbito estatal que se ha saldado, por el momento, con doce detenidos y registros en distintos puntos de España.

Según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, la detención en el municipio caldense se produjo en el marco de una operación iniciada en Asturias y coordinada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.

El operativo se ha extendido a Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante, donde los agentes han practicado distintas actuaciones, incluida la entrada en la sede central de la organización.

Los doce arrestados están siendo investigados por su presunta participación en delitos de odio, asociación ilícita y tenencias de armas, según fuentes policiales citadas por Europa Press.

Las diligencias continúan abiertas y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad de la persona detenida en Caldas ni sobre su posible vinculación con la estructura del grupo.

La investigación se produce después de varios episodios relacionados con la actividad de Núcleo Nacional, entre ellos los altercados registrados durante una protesta en Gijón, en la que varios estudiantes denunciaron haber sido agredidos por integrantes del colectivo.

La organización, de ideología neonazi, ha protagonizado anteriormente distintas concentraciones y movilizaciones en ciudades como Madrid y Sevilla, además de participar en las protestas celebradas en noviembre de 2023 frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid.

El operativo, que se ha desarrollado bajo la dirección judicial de Gijón, mantiene así varios frentes abiertos en diferentes provincias.

La detención practicada en Caldas de Reis incorpora a la comarca a una investigación de alcance nacional sobre la estructura y las actividades de Núcleo Nacional.

La operación policial permanece abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas.