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Caldas

Condenado a 3 años de prisión tras intentar deshacerse de cocaína y heroína en Caldas

Intentó librarse de las sustancias arrojándolas por la ventanilla. El valor de lo intervenido roza los 3.500 euros

Paula Gil
Paula Gil
06/11/2026 22:00
El vehículo fue interceptado en el peaje de Saiar
El vehículo fue interceptado en el peaje de Saiar
Gonzalo Salgado
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La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a tres años de prisión a un hombre por tráfico de drogas tras ser interceptado con más de 76 gramos de heroína y cocaína en un control de la Guardia Civil en la AP-9 en el peaje de Saiar. 

La sentencia considera probado que el pasado ocho de marzo de 2023, cuando ocurrieron los hechos, al advertir la presencia de los agentes, según recoge la resolución judicial, el conductor -que circulaba solo- arrojó varios envoltorios por la ventanilla delantera derecha del vehículo con la intención de deshacerse de ellos

La Guardia Civil observó la maniobra y recuperó los envoltorios del suelo, en los que se encontraron tres paquetes con cocaína y heroína

En conjunto, las sustancias intervenidas alcanzaban un valor de 3.423,62 euros. 

Multa de cuatro mil euros

Aunque el Ministerio Fiscal había solicitado inicialmente cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 10.270 euros, finalmente, el tribunal impone al acusado tres años de cárcel, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo y una multa de cuatro mil euros. 

En caso de impago de esta última, se establece una responsabilidad personal subsidiaria de dos meses de privación de libertad

La sentencia también acuerda el decomiso de las sustancias intervenidas y su posterior destrucción conforme a la legislación vigente, además del pago de las costas procesales. 

La resolución puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

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