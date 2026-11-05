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Caldas

El Concello proyecta la instalación de una nueva pista de petanca en el Parque do Maior

Fátima Pérez
05/11/2026 16:43
Mayores del concello en el Parque do Maior
Mayores del concello en el Parque do Maior
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El Concello de Caldas contempla la ampliación de los espacios de ocio del Parque do Maior, un área que, desde su inauguración hace algo más de un año, ya está plenamente consolidado como un punto de encuentro de referencia para las personas de la tercera edad del municipio. El alcalde, Jacobo Pérez, confirmó que se está valorando instalar en la zona una nueva pista de petanca, a mayores de la ya existente, y es que es mucha la gente que cada día se acerca a este espacio para practicar esta disciplina.

Pérez explicó que la intención del gobierno local es llevar a cabo la actuación en los próximos meses, de manera que la pista pueda estar operativa después del invierno.

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El parque cuenta actualmente con unos 1.000 metros cuadrados y está situado entre los ríos Umia y Bermaña. Las instalaciones cuentan, además de con la pista actual para jugar a la petanca, con espacio para juego de llave, elementos biosaludables, asientos, mesas y fuente. El regidor recuerda que también se habilitaron pistas deportivas para la juventud, lo que consolida este lugar como “punto de encontro interxeracional”. El Concello invirtió en este espacio más de 36.000 euros, un proyecto prioritario para garantizar la “boa calidade de vida para as persoas da terceira idade”. 

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