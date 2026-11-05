Caldas lanza una encuesta vecinal para elaborar su V Plan de Igualdad

Foto de archivo de una reunión del Concello con el CIM D.A.

Caldas solicita la colaboración vecinal para elaborar el que será su V Plan de Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres. El Concello está trabajando ya en la primera fase del plan que requerirá, por primera vez, la participación de la ciudadanía a través de una encuesta para detectar el conocimiento de vecinos, vecinas y sectores en materia de igualdad.

“Queremos facer un análise do que se pode detectar dende fora”, aclara la concejala de Igualdad del Concello, Rocío Ferro. Además, recuerda que en Caldas existe un Plan de Igualdad desde hace ya más de diez años para romper la brecha de género en los distintos sectores del municipio. La última actualización, la que corresponde al IV Plan de Igualdade, fue prorrogada, por lo que la administración local tenía pendiente su renovación, ya que normalmente estos documentos solo se mantienen vigentes por un par de años.

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En cuanto a las encuestas, estas serán totalmente anónimas y fundamentales para diseñar las acciones a incluir en este nuevo Plan. “Permiten dar unha opinión sobre o coñecemento que ten a sociedade e valorar así o que se fai e o que non se fai”, explica la concejala.

Colaboración de Apaioga

Pese a que en otras ocasiones el plan se elaboró con recursos internos del Concello, junto al Centro de Información a las Mujeres - CIM, en esta ocasión el gobierno local optó por contar también con el apoyo de la Asociación Profesional de Axentes de Igualdade de Oportunidades Galega (Apaioga). Además, una de las grandes novedades fue precisamente la de incorporar estas encuestas para conocer de primera mano las opiniones de los y las caldenses. “Hai dúas enquisas, unha para a veciñanza e outra máis enfocada nos distintos sectores como comercio, hostalería, as forzas de seguridade, e máis”, detalla Ferro.

La edila considera que hay sectores “moi traballados”, como es por ejemplo la educación. Sin embargo también consideran que hay otros que necesitan voz para dar a conocer su realidad o sus propuestas de mejora.