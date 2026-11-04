Paciencia para los negocios en Campo da Torre: “Solo pedimos que terminen lo antes posible”

Imagen del arranque de los trabajos en Campo da Torre Mónica Ferreirós

Hostelería y comerciantes afrontan con “paciencia y resignación”, los retrasos en las obras de rehabilitación integral en el entorno de Campo da Torre. Los trabajos para ejecutar la que será una de las actuaciones más ambiciosas del gobierno caldense comenzaron el pasado mes de abril, con la previsión de finalizar a finales de octubre. Sin embargo, las calles siguen levantadas y los negocios comienzan a impacientarse.

“Nosotros intentamos facilitar las cosas a la gente que está trabajando, pero con mucha resignación. No podemos hacer otra cosa. Solo les pedimos que avancen y que terminen lo antes posible, para que nos dejen trabajar de cara al año que viene, que es año santo”, explica el presidente de la Asociación de Hostelería, Jesús Fariña.

“Solo pedimos que terminen lo antes posible para que nos dejen trabajar de cara al año que viene, año santo” El presidente de la Asociación de Hostelería, Jesús Fariña

El mismo Fariña cuenta que tuvo que trasladar en tres ocasiones la ubicación del almacén de paquetería que regenta en esa zona precisamente por la afectación de las obras. Por su parte, en el albergue Urraca obligó a trabajar con reservas esta temporada. “Antes los peregrinos llegaban por las mañanas y esperaban en la plaza, este año fue inviable”, explica el presidente. El albergue adelantó ligeramente el final de la temporada este año precisamente por los trastornos en la gestión del espacio y los cortes de agua, entre otros.

Problemas para los bares

En los bares la facturación también se vio afectada, como era previsible. La Tapería 5 Jotas bajó por las mañanas un 80% su facturación, mientras que el Varadoiro tuvo problemas para acceder a su local en días puntuales cuando se levantó el primer tramo, según cuenta el presidente de la Hostelería. “Levantaron todo, llovió y se formó mucha lama y lodo. No se podía acceder y los bares de la zona lo notaron bastante”, cuenta.

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Y es que la idea inicial que tuvo el sector, cuando se ofreció información sobre la ejecución de estas obras, era que la adjudicataria trabajaría por tramos. Es decir, que se levantaría únicamente un sector de la calle para terminarla y, a continuación, levantar otro, pero aseguran que “lo que se hizo fue levantar todo”.

Con vistas al mes de febrero

Tal y como detalló el director de obra sobre el avance en los trabajos, ya se comenzó a colocar piedra desde el cruce con Gaioso hasta la Tapería 5 Jotas

Se prevé que ahora se pueda adelantar alguna semana de trabajo si meten más gente y solapan trabajos, pero visto el ritmo de la obra, la estimación del director es que “si no cambian nada”, se finalice en el mes de febrero.

Prórroga de la Diputación

La obra, que afectará a una superficie de 2.500 metros cuadrados, supone un coste de unos 840.000 euros, de los que 764.866 serán financiados a través del Plan Extra 2024 de la Diputación de Pontevedra y los 200.000 restantes de las arcas municipales.

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Precisamente, por esta subvención provincial, el Concello tuvo los plazos en el punto de mira desde la adjudicación de las obras. Sin embargo, la Diputación aprobó en septiembre en junta de gobierno una prórroga de este Plan Extra 2024 al ver que ninguno de los 59 concellos de la provincia que se beneficiaron de esta ayuda habían presentado la documentación justificativa final de las obras.

La administración decidió entonces ampliar el plazo hasta el 31 de julio de 2027, por lo que la subvención de Campo da Torre no se vería comprometida por el momento, ya que como detallaba el director de obra la vista ahora está puesta en febrero.