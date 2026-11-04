El Concello avanza en el saneamiento rural con una obra de 240.313 euros en Sequeiros Cedida

Caldas continúa su hoja de ruta para incrementar y mejorar los servicios básicos en el rural. Para ello, en los próximos días se procederá a la adjudicación del proyecto para dotar de saneamiento al lugar de Sequeiros, en la parroquia de Saiar, una actuación que servirá como punto de partida para ampliar este tipo de servicios en la zona.

La inversión prevista para la actuación asciende a 240.313 euros y se financiará a través de los fondos +Provincia, correspondientes a la convocatoria 2026-2027 de la Diputación de Pontevedra. Tras su licitación, un total de 10 empresas participaron en el concurso.

El proyecto impulsado por el Concello incluye la instalación de varios tramos de colectores en el núcleo rural de Sequeiros. Además, también se procederá a la construcción de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) para conducir los efluentes hasta el punto de vertido más próximo.