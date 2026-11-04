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Caldas

Caldas se despide de Satiro Senín Touceda, concejal del PP en la Corporación entre 1995 y 1999

Fátima Pérez
04/11/2026 11:56
Casa do Concello de Caldas
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Caldas se despide de Satiro Senín Touceda, concejal del Partido Popular en la Corporación Municipal entre 1995 y 1999 y vecino de la parroquia de San Andrés de César. El militante popular falleció ayer por la tarde tras toda una vida vinculada a la política y a su pueblo. 

Además de su faceta como edil, Senín también participó activamente en las candidaturas populares a las municipales en los años 1987, 1991, 1995, 1999 y 2019.

“Falamos dun compañeiro, dunha persoa traballadora e profundamente comprometida, que vivía a política con moitísima intensidade”, escribía el Partido Popular en un comunicado en redes sociales, en el que aprovechaba también para trasladar a la familia de su compañero de partido su más sentido pésame.

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