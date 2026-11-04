Casa do Concello de Caldas Gonzalo Salgado

Caldas se despide de Satiro Senín Touceda, concejal del Partido Popular en la Corporación Municipal entre 1995 y 1999 y vecino de la parroquia de San Andrés de César. El militante popular falleció ayer por la tarde tras toda una vida vinculada a la política y a su pueblo.

Además de su faceta como edil, Senín también participó activamente en las candidaturas populares a las municipales en los años 1987, 1991, 1995, 1999 y 2019.

“Falamos dun compañeiro, dunha persoa traballadora e profundamente comprometida, que vivía a política con moitísima intensidade”, escribía el Partido Popular en un comunicado en redes sociales, en el que aprovechaba también para trasladar a la familia de su compañero de partido su más sentido pésame.