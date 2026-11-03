Sofocan un incendio entre Caldas y Vilagarcía

Incendio en Saiar Cedida

Un incendio en O Pousadoiro, en el límite entre Caldas y Vilagarcía pero ya en terrenos de Saiar, llamó la atención de numerosos conductores. No era para menos, ya que era de noche, en pleno mes de noviembre y con llamas bastante aparatosas.

Hasta la zona se desplazaron los comuneros de Saiar, con su motobomba, así como Protección Civil de Caldas y concejales de la zona. Estaba localizado en una pista forestal y en ningún momento se vieron amenazadas las viviendas. Además, en ese punto no se registraba viento, por lo que los riesgos eran bajos y la extinción fue bastante rápida. También intervino la Policía Local caldense.