Las pozas, el Botánico y la Carballeira se presentarán en Murcia como casos de “éxito”
Será este viernes en el XIX Encuentro de la Red de Villas Termales de la FEMP en el municipio de Archena
Las pozas de A Tafona, bautizadas como Entreaugas, y el proyecto de restauración del Xardín Botánico y la Carballeira de Caldas serán ejemplo de “éxito” en el XIX Encuentro de la Red de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Archena, Murcia. El teniente de alcalde y concejal de Cultura, Manuel Fariña, viajará a la provincia levantina para presentar este viernes 6 de noviembre, a las 10:00 horas, el modelo de villa que está impulsando el gobierno.
El encuentro, que tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de noviembre, reunirá a responsables políticos, técnicos y expertos del ecosistema termal para compartir experiencias y explorar el futuro de los territorios termales. Concretamente, Caldas participará en el bloque ‘Casos de Éxito: Termalismo, Salud y Bienestar’.
“O traballo que estamos facendo en Caldas está a espertar interese máis alá de Galicia. Estamos conectando a auga, a natureza e o patrimonio cunha idea clara: facer de Caldas unha vila da que sentirnos orgullosos e na que vivir mellor. Compartir esa experiencia con outros municipios é unha oportunidade para dar a coñecer o que somos e o que estamos construíndo”, apunta el edil caldense.
Entreaugas, uno de los grandes proyectos que consiguió sacar adelante el Concello caldense este mismo años tras décadas de trámites y paralizaciones legales, tendrá un papel destacado en la intervención como ejemplo de la creación de nuevos espacios de disfrute y encuentro alrededor del agua.
Además, también se presentará el proyecto de puesta en valor del Botánico y la Carballeira, bajo la identidad ‘O Xardín de Galicia’, un trabajo que permite acercar la riqueza natural e histórica a vecinos y visitantes.