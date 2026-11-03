Las pozas, el Botánico y la Carballeira se presentarán en Murcia como casos de “éxito”

Carballeira de Caldas de Reis Gonzalo Salgado

Las pozas de A Tafona, bautizadas como Entreaugas, y el proyecto de restauración del Xardín Botánico y la Carballeira de Caldas serán ejemplo de “éxito” en el XIX Encuentro de la Red de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Archena, Murcia. El teniente de alcalde y concejal de Cultura, Manuel Fariña, viajará a la provincia levantina para presentar este viernes 6 de noviembre, a las 10:00 horas, el modelo de villa que está impulsando el gobierno.

El encuentro, que tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de noviembre, reunirá a responsables políticos, técnicos y expertos del ecosistema termal para compartir experiencias y explorar el futuro de los territorios termales. Concretamente, Caldas participará en el bloque ‘Casos de Éxito: Termalismo, Salud y Bienestar’.

“O traballo que estamos facendo en Caldas está a espertar interese máis alá de Galicia. Estamos conectando a auga, a natureza e o patrimonio cunha idea clara: facer de Caldas unha vila da que sentirnos orgullosos e na que vivir mellor. Compartir esa experiencia con outros municipios é unha oportunidade para dar a coñecer o que somos e o que estamos construíndo”, apunta el edil caldense.

Entreaugas, uno de los grandes proyectos que consiguió sacar adelante el Concello caldense este mismo años tras décadas de trámites y paralizaciones legales, tendrá un papel destacado en la intervención como ejemplo de la creación de nuevos espacios de disfrute y encuentro alrededor del agua.

Además, también se presentará el proyecto de puesta en valor del Botánico y la Carballeira, bajo la identidad ‘O Xardín de Galicia’, un trabajo que permite acercar la riqueza natural e histórica a vecinos y visitantes.