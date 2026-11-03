Caldas, Valga y Moraña celebran este fin de semana la cita otoñal por excelencia: el magosto

Castañas, en una imagen de archivo | cedida

La plaza de José Sesto Casal acogerá un año más el tradicional magosto popular que organiza el Concello con castañas gratuitas y la música de la agrupación Son das Tabernas. Será este sábado 7 de noviembre a partir de las 20:00 horas.

Esta cita otoñal se ha convertido en un esencial para Caldas de Reis y para que las “tradicións sigan pasando de man en man, de maiores a pequenos”, apunta el Concello.

A esta se sumará también el magosto organizado por la Asociación VÍA XIX de Santa María el próximo 14 de noviembre. Este encuentro vecinal comenzará a las 19:30 horas en el local social de Santa María y será necesario recoger entradas antes del día 12 en la directiva de la asociación.

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Por su parte, en otros puntos de Ulla-Umia también asarán las castañas este mismo fin de semana. Valga el viernes día 6, con un espectáculo de Os Bolechas y una degustación de castañas asadas, chorizos y muchas sorpresas; y Moraña el sábado 7 con pasacalles, obradoiro de baile y música tradicional y castañas gratuitas en la explanada del multiusos.