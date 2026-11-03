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Caldas

Caldas, Valga y Moraña celebran este fin de semana la cita otoñal por excelencia: el magosto

Fátima Pérez
03/11/2026 17:06
Castañas, en una imagen de archivo
Castañas, en una imagen de archivo
| cedida
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La plaza de José Sesto Casal acogerá un año más el tradicional magosto popular que organiza el Concello con castañas gratuitas y la música de la agrupación Son das Tabernas. Será este sábado 7 de noviembre a partir de las 20:00 horas.

Esta cita otoñal se ha convertido en un esencial para Caldas de Reis y para que las  “tradicións sigan pasando de man en man, de maiores a pequenos”, apunta el Concello.

A esta se sumará también el magosto organizado por la Asociación VÍA XIX de Santa María el próximo 14 de noviembre. Este encuentro vecinal comenzará a las 19:30 horas en el local social de Santa María y será necesario recoger entradas antes del día 12 en la directiva de la asociación.

Una celebración del magosto en una localidad saliniense

Os Bolechas protagonizan este año el magosto popular de Valga

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Por su parte, en otros puntos de Ulla-Umia también asarán las castañas este mismo fin de semana. Valga el viernes día 6, con un espectáculo de Os Bolechas y una degustación de castañas asadas, chorizos y muchas sorpresas; y Moraña el sábado 7 con pasacalles, obradoiro de baile y música tradicional y castañas gratuitas en la explanada del multiusos.

La Peña Espetados asará un año más las castañas en el multiusos

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