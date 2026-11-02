Caldas se despide de la panadería Álvaro

Una agrupación de gaiteros junto a uno de los dueños de la panadería Cedida

Una comitiva de gaiteiros, vecinos y curiosos se acercaron este fin de semana a la panadería Álvaro para despedir a José María y Manuel, quienes cerraron ayer la verja de su horno artesanal al alcanzar la edad de jubilación.

Un horno más que se apaga por falta de relevo: la panadería Álvaro echa el cierre en Caldas Más información

La despedida fue triste, pero también emotiva, ya que esta familia de panaderos llevaba más de medio siglo horneando en la villa. Ahora dejan a Caldas sin un horno artesanal, de los de "toda la vida", pero la esperanza se mantiene ya que, al parecer, hay personas interesadas en recuperar este local y con él un oficio que pierde el relevo.