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Caldas

Caldas se despide de la panadería Álvaro

Una comitiva de gaiteiros y vecinos se acercó hasta el local para acompañar a José María y Manuel en su último día 

Fátima Pérez
02/11/2026 11:06
Una agrupación de gaiteros junto a uno de los dueños de la panadería
Una agrupación de gaiteros junto a uno de los dueños de la panadería
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Una comitiva de gaiteiros, vecinos y curiosos se acercaron este fin de semana a la panadería Álvaro para despedir a José María y Manuel, quienes cerraron ayer la verja de su horno artesanal al alcanzar la edad de jubilación. 

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La despedida fue triste, pero también emotiva, ya que esta familia de panaderos llevaba más de medio siglo horneando en la villa. Ahora dejan a Caldas sin un horno artesanal, de los de "toda la vida", pero la esperanza se mantiene ya que, al parecer, hay personas interesadas en recuperar este local y con él un oficio que pierde el relevo. 

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