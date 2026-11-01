La Xunta retirará expedientes judiciales antiguos de los juzgados de Caldas de Reis

Fachada de los Juzgados de Caldas de Reis DA

La Xunta de Galicia retirará expedientes judiciales antiguos de los juzgados de Caldas de Reis dentro de un proceso de expurgo que afecta a un total de 513.131 expedientes en la comunidad autónoma. El objetivo del gobierno autonómico es descongestionar las instalaciones judiciales de archivos o documentación obsoleta. La retirada de todos estos archivos se acordó a raíz de un informe favorable del departamento competente en materia de patrimonio documental de la Consellería de Cultura.

Tal y como detalló la Xunta, la mayoría de los expedientes corresponden a antiguos juicios de faltas y el expurgo se llevará a cabo en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Caldas, así como en Monforte de Lemos, Sarria, Marín, Ponteareas, Vigo, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ourense, A Pobra de Trives, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia. También afecta a recursos de apelación contra juicios de faltas, contra autos y sentencias penitenciarias, y contra autos y sentencias civiles en las audiencias provinciales de Pontevedra y Ourense. Otros expedientes que serán objeto de expurgo se refieren a recursos de suplicación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y a diversos procedimientos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lugo.

Según ha señalado la Xunta, los documentos más antiguos de la lista datan de 1968, mientras que los más recientes llegan hasta el año 2015.

Con todo, las personas intereadas dispondrán de un plazo de dos meses para recuperar documentos originales o para obtener testimonio y certificación de dichas actuaciones.