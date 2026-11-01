De Caldas al mercado de los yates de lujo: Orixe estudio comparte uno de sus últimos proyectos en la Costa Azul

Orixe Studio es una agencia digital con sede en Caldas Cedida

Una empresa de Caldas documenta desde los astilleros de La Ciotat, en Francia, el montaje de la hélice de un superyate. Concretamente se trata de una hélice Fundilusa, fabricante a la cabeza del sector y responsable de llevar nuevas tecnologías de propulsión a algunos de los barcos más exclusivos del mundo.

Orixe Studio, la agencia digital especializada en audiovisual y con sede en Caldas, saltó ya a los medios hace unos meses con su propuesta de una aplicación que integra la información y los servicios de un municipio en un único punto de acceso gratuito. El modelo piloto de este proyecto se presentó además ante el ente autonómico así como empresas del sector tecnológico.

Un rodaje confidencial

Ahora, esta compañía caldense vuelve a la carga con un nuevo proyecto que sobrepasa las fronteras y llega hasta la costa azul. Concretamente, los caldenses se trasladaron hasta la Costa Azul el pasado 23 de octubre para iniciar la grabación del montaje de esta hélice. Allí, “nada se graba sin permiso”, explicaban. El rodaje siguió un guion cerrado y cada movimiento estaba medido para proteger al armador, a la tripulación y al propio barco.

“Fundilusa está a la cabeza de su sector: fabrica hélices para algunos de los mejores barcos del mundo y para los mayores clientes de la industria naval”, explica Gael González, fundador y CMO de Orixe Studio. “Es una empresa comprometida con la innovación. “Desde Orixe dirigimos todo su marketing, y nuestro trabajo es mostrar cómo trabaja, cómo innova y por qué llega a los clientes más grandes del mundo”, detalla González.

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Por su parte, Álvaro Freire, cofundador y CTO del estudio, aseguraba que allí todo se hacía bajo acuerdo de confidencialidad. “Hay muchas cosas que ves y que no se pueden contar. La discreción y el trato con el cliente son tan importantes como la cámara”, cuenta y añade “trabajamos en varios idiomas con técnicos, tripulaciones y capitanes, y eso solo funciona si la comunicación dentro del equipo es buena”.

Hacia grandes nichos

Orixe considera que oportunidades como estas se consiguen con ambición, pero sin importar desde donde se fraguen. “Cada vez más agencias pequeñas pueden llegar a nichos muy exigentes, sin importar cuántas personas sean. Lo que marca la diferencia son las nuevas tecnologías, la creatividad y la ambición”, explica González. Para ellos trabajar desde Caldas de Reis en un entorno como este es una clara prueba de ello.