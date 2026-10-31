Jacobo Pérez critica el estado en el que quedó A Tafona tras un evento privado

Imagen aportada por el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, criticó el estado en el quedó el entorno de A Tafona tras haberse celebrado en el mismo un evento privado.

Si bien es cierto que el edil reconoce en el mensaje que trasladó a través de su perfil de las redes sociales que los organizadores contaban con todos los permisos municipales para llevar a cabo la iniciativa, señala que la limpieza del espacio también debería ser a cargo de los que promueven la actividad y el resultado de la misma, en este caso, no fue la esperada.

Es por ello que señaló que por parte del Concello, los operarios trabajaron en la retirada de restos en esta zona para que “o ocio da nosa localidade non merme a calidade de vida da veciñanza.”.