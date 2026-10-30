Un horno más que se apaga por falta de relevo: la panadería Álvaro echa el cierre en Caldas

José María y Manuel tomaron el relevo de su padre en la panadería Gonzalo Salgado

La panadería Álvaro apaga su horno en Caldas de Reis tras más de medio siglo cocinando historias en la villa. José María y Manuel son los hijos de Álvaro y tomaron el relevo de su padre hace unos años para mantener viva la panadería familiar. Hoy, después de 46 años horneando y amasando, cerrarán sus puertas por jubilación.

La historia de esta panadería se remonta al año 1961 cuando la familia abrió su primer local en la rúa Gayoso. El mismo Álvaro fue el que decidió comprar el local actual años después, en 1997. Este era mucho más grande y estaba situado en la entrada de la villa - en la Avenida Pedro Mateo Sagasta- por lo que fue sin duda un cambio para mejor a la hora de ganar clientes.

“A xente estao a pasar mal porque quedan moi poucas panaderías. Agora mesmo case todo son despachos, só queda unha con forno artesán”

Como toda panadería “de toda la vida” que se preste, la de Álvaro tiene también su especialidad. “A fama nosa é polo pan de manteca e os fanchucos”, cuenta José María. Estos son unos bollos tradicionales preparados con masa de manteca que triunfaban especialmente en la época navideña. “Ahora cando chegaban as festas eran os días que máis traballo tiñamos. Para nos eses días eran tremendos”, recuerda el panadero. Y es que pese a la edad y el esfuerzo que supone llevar las riendas de un negocio como este, José María tiene claro que lo echará de menos. “Son moitos anos e coñecémonos todos”, cuenta.

Falta de relevo generacional

El caso de la panadería Álvaro no es para nada excepcional. De hecho es algo que lamentablemente se ha vuelto una tendencia en pequeñas villas y en negocios tradicionales. “Non temos relevo porque eu teño dúas fillas e cada unha estudou a súa carreira e teñen o seu traballo e o meu irmán non ten fillos”, explica, dejando claro que la falta de relevo es sin duda la plaga que acaba con estos negocios familiares que, cada vez más, se pierden en el camino.

Tanto es así que en Caldas, con el cierre de este obrador, solo quedará abierta una panadería artesanal en toda la villa. “A verdade é que vemos que a xente estao a pasar mal porque quedan moi poucas panaderías. Agora mesmo case todo son despachos, só queda unha con forno artesán”, lamenta el caldense.

¿Se puede salvar el obrador?

Para la Panadería Álvaro, a diferencia de muchos otros establecimientos sin relevo, aún parece brillar una ligera esperanza. José María asegura que hay personas interesadas en coger las riendas del negocio. “Os nosos empregados non queren continuar, pero hai xente interesada”, explica.

En todo caso, mañana el horno no estará en funcionamiento, ya que si alguien decide rescatar el local primero será necesario resolver toda la compra o el alquiler del lugar para que todo comience de nuevo a funcionar.

En lo que se refiere a recuerdos, en un lugar que lleva tanto años abierto al público, interactuando con vecinos y vecinas de Caldas y creciendo con la propia villa, hay muchas historias que se pueden recordar, pero José María rememora especialmente la pandemia. “Lembramos o duro que foi, porque ao final tiñamos que seguir traballando e íbamos polas aldeas a repartir o pan e non veías a ninguén”, narra. “Despois hai moitas anecdotas, pero agora non me lembro de todas”, aclara.

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Además, destaca también el indiscutible auge de los peregrinos que vivió Caldas en los últimos años, ya que, al estar ubicado el local en un tramo del Camino de Santiago y en la entrada del municipio, cientos y cientos de peregrinos pasaban cada día por sus puertas.

Así, mañana Caldas amanecerá un poco más triste, con la verja de la panadería Álvaro bajada, pero con la esperanza de poder recuperar un lugar que quiere seguir horneando historias.