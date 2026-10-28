Perpetuar la historia local: Caldas registra dos siglos de documentación

Imagen del Archivo municipal de Caldas de Reis Cedida

Lavado de cara en el Archivo municipal de Caldas. El Concello acaba de recibir el proyecto que desarrolló junto a una empresa externa y que permitió incorporar 5.425 registros al sistema de gestión de archivos AtoM y actuar sobre documentación con una amplitud cronológica excepcional, desde 1805 hasta 2024. En total se ha trabajado sobre más de dos siglos de actividad municipal que ahora quedarán mejor identificados, organizados y son más fáciles de localizar.

Concretamente la actuación contó con el apoyo de Unayta, una empresa especializada en digitalización y gestión documental, para avanzar hacia la organización integral del archivo. En esta intervención, que se suma a las ya realizadas en el espacio, se instalaron 490 cajas simples y seis dobles, integradas en el sistema de identificación ya implantado en el depósito municipal para mantener la coherencia y facilitar la localización de la documentación.

Manuel Fariña con uno de los responsables de la empresa Unayta Cedida

Tras esas cifras se esconde una amplia variedad de documentos que permiten seguir la evolución de Caldas a lo largo del tiempo: expedientes vinculados a la evolución urbanística y territorial de la villa, planes de ordenación, obras, licencias de obra, expropiaciones o actuaciones sobre edificios municipales. El fondo conserva también documentación relacionada con la vida política y social del municipio, desde procesos electorales, sesiones de los órganos de gobierno y festejos hasta asistencia social, ferias y mercados.

Un archivo abandonado

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, recuerda cómo encontraron el archivo cuando llegaron al gobierno: “en condicións moi deficientes”. Asegura además que era necesario actuar para conservar la documentación y para facilitar la búsqueda de archivos. “Estamos a rescatar unha parte da memoria de Caldas. Nestes documentos está a historia de como se abriron os camiños e de como medraron as parroquias. Esta historia pertence á veciñanza e o Concello ten a obriga de coidala”, señala.

Por su parte, desde Unayta explican como garantizar la protección de un fondo documental que abarca más de dos siglos de historia. En este caso, los expedientes se clasificaron conforme al Cuadro de Clasificación del Archivo municipal y se describieron siguiendo los criterios de la Norma Gallega de Descripción Archivística (NOGADA). Posteriormente, se incorporaron al sistema AtoM para facilitar su control, localización y recuperación.