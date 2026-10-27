Finalizan en Arcos da Condesa los trabajos de pavimentación del camino de San Martiño Cedida

Los trabajos para la mejora en el camino de San Martiño, en la parroquia de Arcos da Condesa, finalizan tras destinar 100.000 euros a pavimentar de nuevo la vía e instalar una nueva red de pluviales. La actuación incluyó, por tanto, la retirada de la antigua superficie y la instalación de nuevos colectores de aguas pluviales.

El alcalde, Jacobo Pérez, señala que esta actuación refuerza el compromiso del Concello con la mejora de los servicios en el medio rural. Además, el regidor puso en valor las excelentes relaciones con la Entidad Local Menor tras el cambio de Gobierno. “A súa boa xestión, centrada no día a día con limpezas e pequenas reparacións, permite que desde o Goberno local poidamos centrarnos en accións e obras de maior calado. “É unha forma de xestionar que é un exemplo de colaboración entre ambas entidades”, concluyó el alcalde.

Pérez también destacó los diferentes proyectos, ya finalizados o actualmente en tramitación, que han experimentado un importante impulso en las últimas semanas, como la puesta en marcha de la EDAR de Fieitoso o la licitación del saneamiento en Baltar. Además, confirmó que en los próximos días se abrirá el proceso de licitación para mejorar el saneamiento en Sequeiros.