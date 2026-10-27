El Concello cede al Museo Centro Gaiás su réplica del Tesoro de Caldas

Piezas del Tesoro de Caldas en el Museo de Pontevedra Cedida

El Concello cede temporalmente su réplica del Tesoro de Caldas al Museo Centro Gaiás, en Santiago de Compostela, para sumarse como pieza a la exposición ‘A terra do ouro branco. A ourivaría galaica na Europa do seu tempo’. Esta muestra, organizada por la Fundación Cidade da Cultura de Galicia en colaboración con el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, se inaugurará el próximo 19 de noviembre y se podrá visitar hasta el 25 de abril de 2027.

El teniente de alcalde y concejal de Cultura, Manuel Fariña, considera que ceder el Tesoro de Caldas para que forme parte de esta exposición permite también dar a conocer la historia de la villa a un público más amplio. “Moita xente coñece Caldas pola auga termal ou polo Camiño, pero temos outras historias que merecen ser contadas. O tesouro é unha delas. Esta exposición é unha boa ocasión para que quen se achegue ao Gaiás descubra un pouco máis da nosa vila”, apunta el edil.

Además de la réplica, en Gaiás se expondrán también algunas de las piezas originales del Tesoro que cederá el Museo de Pontevedra.

Detalles de la muestra

La exposición está comisariada por el investigador Xosé-Lois Armada y recorrerá alrededor de 4.600 años de historia del oro. Reunirá objetos de origen galaico conservados en museos europeos junto con piezas de otros territorios, para explicar cómo se trabajaba este metal y qué relaciones existían entre los distintos pueblos. También abordará las leyendas y tradiciones vinculadas a los tesoros y su presencia en la cultura actual.

El Tesoro de Caldas: la historia dorada jamás contada que rescata la inteligencia artificial Más información

La Fundación Cidade da Cultura asumirá los gastos de seguro, transporte, manipulación, embalaje, montaje y desmontaje, así como las condiciones de conservación y seguridad durante el préstamo.