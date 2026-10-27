El CEIP San Clemente reúne en su Samaín a jóvenes y mayores para preservar tradiciones

El CEIP San Clemente de Caldas Mónica Ferreirós

El CEIP San Clemente de Cesar se sumará mañana a las celebraciones de Samaín con una actividad conjunta con el Fogar do Maior como parte del proyecto ‘Caldas de Reis, palabras maiores’. El objetivo es huir del carácter comercial de la celebración de “Halloween” para recuperar las tradiciones de Galicia vinculadas a esta celebración y a esta época otoñal.

Habrá decoración de calabazas, obradoiros para aprender a jugar a la peonza y a otros juegos populares y, para finalizar, una gran chocolatada con roscón para todos. Todo comenzará a las 12:30 y se prevé que se prolongue hasta las 14:00 horas.

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La actividad continuará el viernes 30 con la celebración del magosto en el propio centro escolar, donde asarán castañas de nuevo junto a los mayores para propiciar el diálogo intergeneracional en torno a dos tradiciones tan queridas como son el Samaín y el magosto.