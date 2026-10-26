Los proyectos de Caldas continúan a la espera de un nuevo secretario

Casa do Concello de Caldas Gonzalo Salgado

La falta de secretario continúa limitando la actividad administrativa en Caldas de Reis y con ello el avance de algunos de los proyectos clave para el municipio, como la construcción de un puente peatonal sobre el río Umia para facilitar el acceso al futuro centro de salud, o la modificación del PXOM que permitirá rescatar casas rectorales e impulsar la economía del rural, entre otras propuestas.

Hace meses que Caldas trata de incorporar a su equipo a un nuevo secretario, una figura clave en las administraciones locales para sacar adelante licitaciones, proyectos y documentación imprescindible en el día a día. El alcalde, Jacobo Pérez, asegura que el proceso está abierto para cubrir la vacante, pero esto lleva su tiempo ya que los candidatos deben presentarse previamente a las oposiciones y después debe resolverse la asignación de destinos definitivos.

En busca de una solución

“Estamos trabajando para que se resuelva lo antes posible, pero no sólo esto ralentiza las cosas”, explica Pérez, dando a entender que hay más handicaps que limitan el avance de determinados proyectos municipales.

Sin embargo, Pérez lamentó en múltiples ocasiones la ausencia de secretario a la hora de dar celeridad a determinados asuntos, como fue el caso de la gestión del asilo. Y es que cuando las monjas comunicaron su intención de dejar el servicio, el Concello se vio sin asesor jurídico, sin secretario, y sin margen de tiempo para elaborar todos los informes necesarios o para licitar un nuevo contrato.

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Sucedió lo mismo con el caso del aparcamiento público en las inmediaciones del IES Aquis Celenis para el que Caldas debe modificar el Plan Xeral de Ordenación Municipal. Fue el pasado mes de junio cuando el gobierno local dejó claro que su intención era cumplir con lo prometido y habilitar un aparcamiento en el renovado centro escolar, pero para ello era necesario incorporar primero a un nuevo asesor jurídico.

En definitiva, si algo ha caracterizado los retrasos del Concello en los últimos meses, esto ha sido la falta de funcionariado, algo que, por el momento, sigue limitando la actividad.