Movilizan a los servicios de emergencias por la caída de una avioneta en Godos

Caída de una avioneta en Godos Gonzalo Salgado

Los servicios de emergencias se desplazaron este mediodía a las proximidades del aeródromo de Godos, en Caldas de Reis, tras recibir el aviso de un accidente aéreo por la caída de una avioneta con dos ocupantes en el interior.

Las primeras informaciones apuntan a que uno de los heridos, un hombre de 75 años vecino de Pontecesures, resultó herido de gravedad y ya fue trasladado de urgencia al Hospital de Montecelo, en Pontevedra. Por su parte, el otro ocupante, otro hombre de 57 años vecino de Caldas de Reis, presenta un pronóstico leve y fue derivado al Hospital de O Salnés.

Tal parece que la avioneta trató de aterrizar en el aeródromo cuando sufrió un fallo mecánico que la hizo caer.

Habrá ampliación.