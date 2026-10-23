Movilizan a los bomberos para extinguir un pequeño incendio en una nava de Caldas  

Equipo de Bomberos de Vilagarcía D.A.

Los operarios de una nave industrial situada en Caldas de Reis sufrieron un susto esta mañana cuando comenzaron a arder pales en el interior del lugar. Afortunadamente la incidencia tuvo rápida solución ya que los trabajadores consiguieron extinguir las llamas con la manguera de incendios de la nave.

Tal parece que las llamas comenzaron sobre las 7:30 horas, tras caer un foco sobre unos palés con papeles y latas. Cuando los medios llegaron al lugar ayudaron a los operarios de la fábrica, Trivium Packaging, a sacar todos estos elementos calcinados para despejar el humo.

Intervinieron tanto voluntarios de Protección Civil de Cuntis, como la Policía Local de Caldas y el equipo de Bomberos de Vilagarcía.