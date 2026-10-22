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Caldas

La Xunta convoca una reunión en Bemil para avanzar en la clasificación de tierras de la reestructuración parcelaria

Fátima Pérez
22/10/2026 07:18
Local Social de Bemil
Local Social de Bemil
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La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Rural, llevará a cabo la próxima semana los trabajos de elección de tierras en la zona de reestructuración parcelaria de Santa María de Bemil, en Caldas. El proceso comenzará el martes 27 de octubre con una reunión y una visita al terreno, y continuará el miércoles 28 y el jueves 29 con la clasificación de las parcelas diseminadas que sirvan de apoyo para el resto de la clasificación.

La primera reunión, el martes 27, será en el local social de la parroquia de Santa María de Bemil de 9.30 a 13.30 horas, y de 15.30 a 17.30 horas. El horario será el mismo para la segunda reunión.

La Administración autonómica advierte de que, en función de la meteorología, podría haber cambios en horarios y ubicaciones.

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