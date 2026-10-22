Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Reirís y Santa María ya tienen todo listo para asar las castañas en sus magostos populares

Fátima Pérez
22/10/2026 08:21
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Aunque con la llegada del mes de octubre llega también uno de los productos estrella del otoño, la castaña, no todos los lugares celebran los tradicionales magostos en las mismas fechas. Algunos son más prematuros, otros esperan algo más de frío, pero en Caldas habrá magosto para todos.

El primero será el organizado por la Asociación Cultural Reiris este domingo 25 de octubre a partir de las 18:30 en el campo da festa. La entidad promete castañas, música, baile y buena compañía. Dieguiño será el encargado de poner música a la fiesta. La asociación también tendrá habilitado el local del embalse para, en caso de que amenace la lluvia, el público pueda refugiarse y seguir celebrando.

Por su parte, la Asociación VÍA XIX de Santa María esperará hasta el 14 de noviembre para asar las castañas. La cita allí comenzará a las 19:30 horas en el local social de Santa María y será necesario recoger entradas antes del día 12 en la directiva de la asociación.

El pase tendrá un coste de tres euros que incluye un concierto de Pablo Balseiro a las 20:30 horas en el mismo local además de castañas y bollos preñados para repartir. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620