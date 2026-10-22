Reirís y Santa María ya tienen todo listo para asar las castañas en sus magostos populares

Aunque con la llegada del mes de octubre llega también uno de los productos estrella del otoño, la castaña, no todos los lugares celebran los tradicionales magostos en las mismas fechas. Algunos son más prematuros, otros esperan algo más de frío, pero en Caldas habrá magosto para todos.

El primero será el organizado por la Asociación Cultural Reiris este domingo 25 de octubre a partir de las 18:30 en el campo da festa. La entidad promete castañas, música, baile y buena compañía. Dieguiño será el encargado de poner música a la fiesta. La asociación también tendrá habilitado el local del embalse para, en caso de que amenace la lluvia, el público pueda refugiarse y seguir celebrando.

Por su parte, la Asociación VÍA XIX de Santa María esperará hasta el 14 de noviembre para asar las castañas. La cita allí comenzará a las 19:30 horas en el local social de Santa María y será necesario recoger entradas antes del día 12 en la directiva de la asociación.

El pase tendrá un coste de tres euros que incluye un concierto de Pablo Balseiro a las 20:30 horas en el mismo local además de castañas y bollos preñados para repartir.