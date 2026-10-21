Abierta la investigación para determinar por qué se detuvo la furgoneta en el arcén de la AP-9

Escena del accidente en la AP-9, a la altura de Caldas Gonzalo Salgado

Investigación abierta para determinar las causas del fallecimiento del vecino de 51 años de Vilagarcía de Arousa, J.M.N., que fue arrollado ayer por un tráiler en la AP-9 a su paso por Caldas de Reis. Tal y como apuntaron los agentes que participaron en el operativo de rescate, el vehículo se encontraba detenido en el arcén de la autopista, y fue por esto mismo que el camión colisionó contra él, acabando con la vida del vilagarciano en el acto.

Según apuntaba ayer la emisora Radio Arousa Cadena Ser, parece que el conductor de la furgoneta se habría quedado sin gasolina y se vio obligado a detener el vehículo y esperar la llegada de un compañero de trabajo. Sin embargo, la Guardia Civil insiste en que la investigación continúa abierta y no confirma ninguna versión ni ofrece más detalles sobre lo sucedido.

Fallece un vilagarciano de 51 años en un accidente entre una furgoneta y un camión en la AP-9 Más información

El siniestro mortal se produjo poco después de las 14:30 horas, en el kilómetro 107 de la autopista en sentido Vigo, a la altura de la parroquia de Bemil. La colisión del camión contra la mediana y los restos del aparatoso accidente obligaron a los medios - Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Boiro, la Guardia Civil de Tráfico y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cuntis - a cortar la autopista en el tramo comprendido entre el kilómetro 93 al 107, formando así importantes retenciones y colas durante toda la tarde del martes. El tráfico se reabrió pasadas las 19:30 horas, según informa la Guarda Civil.

Este fue además el primer accidente mortal registrado este año en la autopista AP-9 en la comarca de Arousa.