Fallece un vilagarciano de 51 años en un accidente entre una furgoneta y un camión en la AP-9

Escena del accidente en la AP-9, a la altura de Caldas Gonzalo Salgado

Un hombre perdió la vida esta tarde en una colisión entre un camión y una furgoneta en la AP-9, a la altura de Caldas de Reis. El fallecido era el conductor de la furgoneta, un vecino de 51 años de Vilagarcía de Arousa.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas, en el kilómetro 107 de la autopista en sentido Vigo, a la altura de la parroquia de Bemil. Los implicados fueron un camión de largas dimensiones de la empresa Transmudanzas Mouzo y una furgoneta de Air Liquide que, según apuntan los agentes que participaron en el operativo, se encontraba detenida en el arcén de la vía.

El tráiler golpeó al turismo por la parte trasera y provocó que este quedara encajado en la cuneta con su conductor atrapado en el interior. Por su parte, aunque el hombre que circulaba en el camión salió ileso y no hubo más víctimas, el vehículo también impactó contra la mediana de la autopista y quedó en posición de tijera, bloqueando el paso de la circulación.

Retenciones de tráfico

Hasta el lugar se desplazaron operarios del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Boiro, la Guardia Civil de Tráfico y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cuntis. Una vez en el punto, los servicios de emergencias confirmaron que la persona que viajaba en el turismo había fallecido, sin que se pudiese hacer nada por salvarle la vida. Además, determinaron que era necesario cortar el tráfico al registrar multitud de restos en la vía.