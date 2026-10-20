Caldas anticipa su 25-N con una exposición de Mabel Lozano sobre trata de mujeres y esclavitud sexual

La exposición ‘Chicas Nuevas 24 Horas’ en las dependencias del Concello Cedida

Caldas anticipa este año su 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, e inicia en octubre actividades que forman parte de la programación de la efeméride.

Las acciones pasan por talleres para el alumnado de ESO, una obra de teatro y una campaña informativa compuesta por 15 retratos fotográficos que dan forma a una colección de carteles vinculados al 25N. En ellos, personas de diferentes edades y perfiles de la sociedad de Caldas ponen rostro a un mensaje claro contra las violencias machistas.

Exposición de Mabel Lozano

La primera de las propuestas está en marcha desde este lunes y es que en las dependencias del Concello ya se puede visitar la exposición ‘Chicas Nuevas 24 Horas’, dirigida por Mabel Lozano, una exposición interactiva y participativa que denuncia el lucrativo negocio que supone la compraventa de mujeres y niñas para su explotación sexual. La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de octubre y recibirá la visita de distintos grupos de estudiantes del municipio. Además, el martes 27, a las 18:00 horas, se proyectará el documental del mismo nombre en el Salón de Plenos.

Talleres en las aulas

En cuanto a las actividades formativas que se llevarán a cabo en los centros educativos, el alumnado de primero de ESO podrá participar en el taller ‘Gamers e Influencers’, impartido por Priscila Retamazo Ramos, invita a identificar mensajes sexistas y empodera al alumnado para transformar los entornos virtuales en herramientas para la igualdad. Por su parte, Pepe Cabido será el responsable del taller ‘A Formación da Masculidade: Axudando á Disidencia’, dirigido al alumnado de cuarto de ESO para trabajar en la construcción del modelo unidimensional de masculinidad, con el fin de reconocer la masculinidad hegemónica como una fuente de privilegios. Retamazo también ofrecerá el taller ‘A Lei do agrado en tempos de IA’, cuyo objetivo es fomentar una conciencia crítica y aprender a identificar cómo el machismo impregna sutilmente la vida cotidiana.

Por último, dentro del apartado educativo también se incluye un taller sobre violencia de género y trastornos de la conducta alimentaria dirigido al alumnado de segundo de ESO.

Teatro para concienciar

El teatro también tendrá un protagonismo destacado en el programa del 25N de Caldas, con la obra ‘As R(H)umorosas’, una comedia que, a través del humor, pretende visibilizar la trayectoria de mujeres gallegas ilustres que durante mucho tiempo han sido olvidadas, como Emilia Pardo Bazán, María Casares o Pepa a Loba. Así, el Auditorio Municipal acogerá dos representaciones: una dirigida al público general, el domingo 22 de noviembre, a las 18:00 horas, y otra para el alumnado, el lunes 23, a las 11:30 horas.

La mayor parte de estas actividades se financian con fondos del Pacto de Estado 2026, de la Diputación de Pontevedra y con recursos propios del Concello.