Jacobo Pérez liderará en Caldas la candidatura socialista para las municipales del 2027

El alcalde del municipio caldense, Jacobo Pérez Gonzalo Salgado

Jacobo Pérez Gulín, el actual alcalde de Caldas de Reis, encabezará por primera vez la candidatura del Partido Socialista para las Elecciones municipales del próximo 2027. Así lo anunció el grupo municipal tras celebrar una asamblea extraordinaria en la que la militancia aprobó por “aclamación” la candidatura del actual regidor.

Su designación fue propuesta por la Comisión Ejecutiva Municipal y recibió el respaldo unánime de la asamblea, que manifestó así su apoyo a la continuidad del proyecto socialista para Caldas de Reis. Con esta decisión, la Agrupación inicia por tanto una nueva etapa de trabajo y preparación con la vista puesta en el próximo mes de mayo en la que pretenden mantener el compromiso con los vecinos y vecinas así como con la defensa de los intereses de la villa.

El sucesor de Juan Manuel

Pérez, natural de las parroquias de Santa María y Arcos da Condesa, asumió la alcaldía de Caldas en diciembre de 2024 después de que el antiguo regidor, Juan Manuel Rey, renunciara voluntariamente a sus 70 años después de 18 años al frente del gobierno local. Jacobo era responsable en ese momento de la concejalía de obras e infraestructura, economía, hacienda y empleo, pero tras la celebración de un Pleno extraordinario y con los votos a favor del PSOE y de su socio de gobierno, el Bloque Nacionalista Galego, pasó a ocupar la alcaldía.

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Ahora, tras casi dos años al frente del Concello, Pérez volverá a presentarse como candidato para preservar la hegemonía de un socialismo que lleva décadas a la cabeza de la villa termal.