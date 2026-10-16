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Caldas

Un concurso premiará con 150 euros las cuatro fotografías más representativas del Camino

Fátima Pérez
16/10/2026 19:38
Imagen de un peregrino
Imagen de un peregrino
Canal Sénior
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Camiño Sénior y el Concello de Caldas se unen para proponer un concurso de fotografía que presente poner en valor las experiencias, los paisajes y los detalles vinculados al Camino de Santiago.

La iniciativa cuenta con cuatro categorías: paisaje, gente, detalles y dúo intergeneracional. Cada una tendrá un premio de 150 euros para la fotografía ganadora. Los participantes podrán presentar hasta cuatro imágenes diferentes, tanto recientes como de años anteriores y para ello tendrán de plazo hasta el próximo 31 de octubre. Además, las fotografías premiadas formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá distintos municipios de Galicia.

Los ganadores se darán a conocer el 13 de noviembre. 

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