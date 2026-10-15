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Caldas

Más de veinte años después Caldas contará de nuevo con una mujer en el cuerpo de la Policía Local

El Concello recibió hoy a los dos nuevos integrantes tras completar su formación en la Academia Galega de Saúde Pública

Fátima Pérez
15/10/2026 18:08
Presentación de los nuevos integrantes de la Policía Local en Caldas
Presentación de los nuevos integrantes de la Policía Local en Caldas
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Han tenido que pasar 25 años para que Caldas cuente de nuevo con una mujer en la Policía Local. Así lo comunicó el alcalde, Jacobo Pérez, tras recibir esta mañana a los dos nuevos integrantes del cuerpo de seguridad, que se incorporan tras completar su formación en la Academia Galega de Saúde Pública. Con ellos el municipio cuenta actualmente con un total de 13 efectivos policiales (10 agentes, un oficial y un inspector).

Pérez también quiso poner  en valor el hecho de que la Policía Local preste servicio las 24 horas del día, salvo algún turno puntual, durante los 365 días del año. “Somos un concello de menos de 10.000 habitantes que busca garantir o benestar dos nosos veciños e veciñas, así como das persoas que visitan a vila. Isto é algo que non sucede en municipios da provincia e doutros lugares de Galicia que teñen máis poboación e non contan con este servizo 24 horas”, apuntó el alcalde y recalcó también que para la villa es una prioridad al recibir a tantos visitantes en diferentes épocas del año, al ser destino turístico termal y paso del Camino.

En cuanto a la financiación de estas contrataciones se cubrirán con fondos propios. 

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