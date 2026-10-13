Caldas programa una actividad de supervivencia para adolescentes

Otra de las actividades Concello

La Concellería de Cultura de Caldas de Reis celebrará el sábado una jornada de supervivencia, para mostrar a la juventud las técnicas básicas de vivac en un completo taller de cabuyería (técnicas de nudos y cuerdas). Será dentro del programa de ocio adolescente alternativo ‘Findes sen fin’, diseñado para edades entre los 12 y los 17 años y que se imparte de forma gratuita.

El teniente de alcalde y edil de Cultura, Manuel Fariña, destaca la “relevancia estratéxica” de la propuesta, para estructura una “oferta de ocio alternativo, saudable e atractivo para a nosa rapazada”, conscientes de que se trata, precisamente, del público que “máis alternativas de calidade precisa”.

La impartición de las actividades de ‘Findes sen fin’ corre a cargo de la firma especializada Xesta Brava S.Coop. Galega, que garantiza contenidos dinámicos que fomentan el contacto con la naturaleza y el trabajo en equipo. Hasta ahora, el programa se consolidó “grazas a un calendario variado”, con actividades como un taller de rastreo u otro de reconocimiento de huellas de fauna autóctona. La actividad del sábado supone el inicio de la segunda mitad del ciclo, que busca aprender a valerse de los recursos naturales.