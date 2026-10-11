Un motorista de Caldas fallece en una colisión con un tractor en Dozón

Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del 061 en un accidente anterior Chechu Río

Un motorista, vecino de Caldas de Reis y de 52 años de edad, falleció el sábado en una colisión con un tractor en Dozón (Pontevedra). El choque, según fuentes del 112, provocó que el hombre saliese despedido.

Fue un particular el que contactó con el 112 Galicia a las 16:25 horas para alertar del accidente, que ocurrió a la altura del kilómetro 274 de la N-525. En su llamada pidió asistencia sanitaria urgente para el motorista, gravemente herido.

La central de emergencias trasladó la información al 061, que movilizó un helicóptero medicalizado al lugar, a los Bombeiros do Deza, al GES de Lalín y a la Guardia Civil de Tráfico. El personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento del caldense.