Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Un motorista de Caldas fallece en una colisión con un tractor en Dozón

Fátima Frieiro
11/10/2026 17:48
La víctima fue llevada en una camilla por los servicios sanitarios, de emergencias y de seguridad hasta el helicóptero medicalizado del 061 para su traslado al Clínico compostelano
Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del 061 en un accidente anterior
Chechu Río
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un motorista, vecino de Caldas de Reis y de 52 años de edad, falleció el sábado en una colisión con un tractor en Dozón (Pontevedra). El choque, según fuentes del 112, provocó que el hombre saliese despedido.

Fue un particular el que contactó con el 112 Galicia a las 16:25 horas para alertar del accidente, que ocurrió a la altura del kilómetro 274 de la N-525. En su llamada pidió asistencia sanitaria urgente para el motorista, gravemente herido.

La central de emergencias trasladó la información al 061, que movilizó un helicóptero medicalizado al lugar, a los Bombeiros do Deza, al GES de Lalín y a la Guardia Civil de Tráfico. El personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento del caldense.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620