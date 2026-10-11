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Diario de Arousa

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Caldas

Preto de 200 persoas participaron no roteiro histórico que percorreu o Camiño de Caldas a Carracedo

Redacción Arousa
11/10/2026 19:07
A andaina rematou na igrexa parroquial de Santa Mariña
A andaina rematou na igrexa parroquial de Santa Mariña
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A figura do rei nacido en Caldas, Alfonso VII, serviu como excusa ás asociacións Terra Calda e Carracedo Fala para organizar o primeiro roteiro histórico guiado entre o centro da vila termal e a parroquia caldense. Preto de 200 persoas percorreron a pé os case seis quilómetros que –polo Camiño Portugués– separan os dous puntos. A camiñata comezou aos pés da igrexa de Santo Tomé e rematou no templo de Santa Mariña, xa en Carracedo. Iso si, durante as dúas horas aproximadas que durou a actividade houbo paradas estratéxicas nas que – membros das dúas entidades– explicaron a conexión de Alfonso VII e o antigo mosteiro benedictino (xa desaparecido), que había en Carracedo e que foi fundado por monxes procedentes doutro moito máis grande que aínda existe no Bierzo, en León.

Non foi a única curiosidade ou dato histórico que descubriron os participantes. Tamén entraron no interior da capela de San Roque e viron en primeira persoa como funcionaban os muíños da Lavandeira e souberon de como eran os antigos sistemas de rego. Xa en Carracedo viron un dos únicos leguarios que se conserva no trazado da N-550, souberon das Misións Pedagóxicas e dos mestres represaliados e remataron a camiñata cunha parada final na igrexa e no entorno patrimonial no que está tamén a Rectoral.

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