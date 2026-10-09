‘Radio Clementina’ inicia una serie de pódcast-entrevistas a los mayores de la localidad

'Radio Clementina' es un proyecto nacido en el colegio San Clemente y recibió varios reconocimientos desde su puesta en marcha

Una radio más intergeneracional que nunca y que busca implicar a los más jóvenes con las personas de la tercera edad. El proyecto ‘Caldas de Reis, palabras maiores’ arrancó en el colegio San Clemente. A través de ‘Radio Clementina’ –su exitosa, premiada y reconocida emisora escolar– estudiantes de sexto de Primaria grabarán podcast hasta final de curso con vecinos y vecinas con edades comprendidas entre los 60 y los 93 años. Todos ellos son usuarios del Fogar do Maior de la localidad.

Los niños y niñas – a través de diferentes entrevistas– recuperarán para las nuevas generaciones parte de la historia y tradición de la villa termal.

En total serán 17 alumnos y alumnas los que entrevistarán a nueve personas asiduas al Fogar do Maior, en sesiones mensuales que irán desde este mismo mes y hasta mayo de 2027. Los encuentros serán subidos a las redes sociales del Concello, del CEIP San Clemente y de la emisora municipal Radio Caldas. Ahí estarán a disposición de quienese deseen escucharlos.

Durante las conversaciones, las personas entrevistadas acercarán su particular visión sobre la evolución experimentada por el municipio en las últimas décadas y acercarán recuerdos y vivencias a los más jóvenes y de las fiestas populares. También hablarán de la historia de Caldas o del Camiño Portugués.

El alcalde del municipio, Jacobo Pérez, acudió a la presentación del proyectó y resaltó la importancia de mantener vivas estos recuerdos gracias a la implicación de las personas mayores. “Son unha canle a través da cal as novas xeracións e a rapazada teñen ocasión de saber como era o Caldas no que viviron e medraron os seus avós e avoas”, señaló. Aplaudió el éxito de ‘Radio Clementina’, un proyecto “referente no eido educativo”.