'Bioconstrución', de Ibuprofeno Teatro, desembarca el domingo en Caldas

La actuación es en el Auditorio de Caldas

El teatro vuelve este domingo a Caldas y lo hace de la mano de la compañía Ibuprofeno Teatro. Será con el espectáculo 'Bioconstrución', una obra escrita por Santiago Cortegoso y dirigida por él y Marián Bañobre. La pieza cuenta la historia de una pareja que, tras atravesar una crisis creativa, decide dejar el teatro y marchar a un lugar remoto para construir con sus propios manos una casa ecológica. Lo que empieza como un sueño lleno de ilusión se convierte en una vida entera de trabajo lejos del mundo, en un proyecto que parece no terminar nunca.

La función empezará a las 19 horas en el Auditorio Municipal y la entrada es gratuita, con entrada libre hasta completar el aforo. El edil de Cultura de Caldas, Manuel Fariña, subraya que propuestas como esta acercan el teatro gallego contemporáneo a los vecinos de la villa termal y consolidan el Auditorio como espacio de referencia en la comarca.

En el escenario

'Bioconstrución' propone una reflexión sobre los sueños, la perseverancia y la frustración. Al mismo tiempo plantea cuestiones muy de actualidad como son el acceso a la vivienda, la crisis climática o el amor. Todo con un lenguaje escénico que transita entre lo absurdo y el surrealismo, sin renunciar al humor.

Sobre el escenario estarán Marián Bañobre y Santiago Cortegoso, acompañados por la música en directo y el diseño del espacio sonoro de Macarena Montesinos. El espectáculo tiene una duración aproximada de 80 minutos y está dirigido al público adulto.