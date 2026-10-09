Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

'Bioconstrución', de Ibuprofeno Teatro, desembarca el domingo en Caldas

La función es a las 19 horas en el Auditorio y la entrada es gratuita

Fátima Frieiro
09/10/2026 13:23
La actuación es en el Auditorio de Caldas
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El teatro vuelve este domingo a Caldas y lo hace de la mano de la compañía Ibuprofeno Teatro. Será con el espectáculo 'Bioconstrución', una obra escrita por Santiago Cortegoso y dirigida por él y Marián Bañobre. La pieza cuenta la historia de una pareja que, tras atravesar una crisis creativa, decide dejar el teatro y marchar a un lugar remoto para construir con sus propios manos una casa ecológica. Lo que empieza como un sueño lleno de ilusión se convierte en una vida entera de trabajo lejos del mundo, en un proyecto que parece no terminar nunca.

La función empezará a las 19 horas en el Auditorio Municipal y la entrada es gratuita, con entrada libre hasta completar el aforo. El edil de Cultura de Caldas, Manuel Fariña, subraya que propuestas como esta acercan el teatro gallego contemporáneo a los vecinos de la villa termal y consolidan el Auditorio como espacio de referencia en la comarca.

En el escenario

'Bioconstrución' propone una reflexión sobre los sueños, la perseverancia y la frustración. Al mismo tiempo plantea cuestiones muy de actualidad como son el acceso a la vivienda, la crisis climática o el amor. Todo con un lenguaje escénico que transita entre lo absurdo y el surrealismo, sin renunciar al humor.

Sobre el escenario estarán Marián Bañobre y Santiago Cortegoso, acompañados por la música en directo y el diseño del espacio sonoro de Macarena Montesinos. El espectáculo tiene una duración aproximada de 80 minutos y está dirigido al público adulto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620