El PP de Caldas acusa al alcalde de no saber gestionar la continuidad del Asilo

Fernando Pérez, portavoz de los conservadores de Caldas Mónica Ferreirós

El PP de Caldas acusa directamente al alcalde de la localidad, Jacobo Pérez, de “incapacidade e falta de transparencia” a la hora de gestionar la continuidad del Asilo-Residencia Nuestra Señora de la Asunción. Los conservadores le exigen al primer edil que “mude de postura” y que “dea información e cese no seu pasotismo tras tres anos de inacción que poñen en risco o futuro deste servizo asistencial”.

Los populares llevarán el asunto al pleno con el objetivo de que el primer edil aclare en qué punto están las negociaciones con la comunidad religiosa que está al frente del Asilo caldense. El portavoz de la formación, Fernando Pérez, recalca que la residencia “é unha prioridade absoluta” para Caldas y su futuro en el ámbito asistencial, pero también en el del empleo. De hecho tiene 40 puestos de trabajo y atiende a unas 70 personas. El PP entiende que, a mayores, el Asilo “ten unha importancia identitaria e social, xa que forma parte de nós e da nosa vila, polo que o alcalde e o goberno teñen que deixar de agocharse e afrontar a situación en serio.

El portavoz conservador recuerda que las primeras advertencias de cierre ya se remontan al año 2023 y que incluso tenían como límite el pasado 30 de septiembre. Ahora hay una pequeña prórroga que no se sabe lo que durará. “O certo é que a espada de Damocles xa está sobre as nosas cabezas”, dicen los conservadores. De hecho exige que “se poña remedio antes de que haxa algo grave que lamentar a modo de clausura”. Dicen que el alcalde está “totalmente superado nun tema tan trascendente para a nosa vila”.