Terra Calda y Carracedo Fala programan una andaina para poner en valor la historia local

Fachada de la rectoral de Carracedo, punto en el que termina la andaina Mónica Ferreirós

Las asociaciones Terra Calda y Carracedo Fala se unen para, una vez más, poner en valor el patrimonio cultural y la historia del municipio. Esta vez el propósito se tradujo en una andaina que unirá el centro de la localidad con la parroquia de Carracedo a través del Camiño de Santiago. La cita es el próximo domingo, once de octubre y no hace falta inscripción previa.

La partida está prevista a las diez de la mañana y la duración de la actividad es, aproximadamente, de dos horas. Durante el camino la comitiva irá haciendo paradas en diferentes puntos de interés de la localidad y los organizadores explicarán distintos rasgos de la historia “do que fomos e do que somos”.

La llegada está prevista a la rectoral de Carracedo –lugar en el que se hará un pincho– sobre las doce de la mañana, es por ello que desde las asociaciones invitan a aquellas personas a las que no les sea posible completar el recorrido, unirse a las explicaciones del tramo final.

Una de las exposiciones que no faltarán será la relación directa del rey Alfonso VII con Caldas y también con la parroquia de Carracedo.

Estatua de tres metros

Esta actividad nace poco después de que, gracias a una iniciativa llevada a cabo por Terra Calda, el municipio cuente con una estatua de más de tres metros del rey Alfonso VII.

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Con este acto, señalaba el alcalde del municipio, Jacobo Pérez, en su inauguración, se saldaba una deuda histórica con la localidad, ya que ahora tanto los vecinos y vecinas como visitantes tendrán presente que “en Caldas naceu un rei”.