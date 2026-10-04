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Caldas

Terra Calda y Carracedo Fala programan una andaina para poner en valor la historia local

La actividad, para la que no hace falta inscripción, será el once de octubre y discurrirá por el Camiño de Santiago

C. Hierro
04/10/2026 19:00
Fachada de la rectoral de Carracedo, punto en el que termina la andaina
Fachada de la rectoral de Carracedo, punto en el que termina la andaina
Mónica Ferreirós
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Las asociaciones Terra Calda y Carracedo Fala se unen para, una vez más, poner en valor el patrimonio cultural y la historia del municipio. Esta vez el propósito se tradujo en una andaina que unirá el centro de la localidad con la parroquia de Carracedo a través del Camiño de Santiago. La cita es el próximo domingo, once de octubre y no hace falta inscripción previa.

La partida está prevista a las diez de la mañana y la duración de la actividad es, aproximadamente, de dos horas. Durante el camino la comitiva irá haciendo paradas en diferentes puntos de interés de la localidad y los organizadores explicarán distintos rasgos de la historia “do que fomos e do que somos”.

La llegada está prevista a la rectoral de Carracedo –lugar en el que se hará un pincho– sobre las doce de la mañana, es por ello que desde las asociaciones invitan a aquellas personas a las que no les sea posible completar el recorrido, unirse a las explicaciones del tramo final.

Una de las exposiciones que no faltarán será la relación directa del rey Alfonso VII con Caldas y también con la parroquia de Carracedo.

Estatua de tres metros

Esta actividad nace poco después de que, gracias a una iniciativa llevada a cabo por Terra Calda, el municipio cuente con una estatua de más de tres metros del rey Alfonso VII.

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Con este acto, señalaba el alcalde del municipio, Jacobo Pérez, en su inauguración, se saldaba una deuda histórica con la localidad, ya que ahora tanto los vecinos y vecinas como visitantes tendrán presente que “en Caldas naceu un rei”.

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