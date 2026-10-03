El comercio de Caldas lanza una campaña que reparte entradas de cine por un euro

Presentación de la campaña de los comerciantes de Valga

La Asociación de Comerciantes de Caldas están inmersos en dos campañas de promoción de la compra en establecimientos locales. La primera de ellas invita a todos los vecinos y vecinas que adquieran productos en los locales adheridos a entradas para ir al cine los días 7, 14 y 21 en la sesión de las nueve por tan solo un euro.

Así, presentando el ticket de compra el Cine Avenida de Caldas ofrecerá los tickets para disfrutar de las películas a un precio muy reducido.

Con esta campaña, por tanto, además de animar a visitar el comercio local también fomentan que los residentes en la localidad acudan al cine.

Cuidar del planeta

Por otro lado, desde la asociación de comerciantes también se han adherido a la campaña Com-pensa, impulsada por la Xunta de Galicia.

El objetivo de esta iniciativa, que está marcada por el reparto de bolsas reutilizables, es “transformar o consumo para coidar o planeta. Así, destacan que cada decisión que se toma “deixa pegada”, por ello recomiendan escoger productos de proximidad, reutilizar, reducir los residuos y apostar por el comercio local. Señalan que consumir de forma responsable no significa renunciar, si no escoger mejor y apostar por los hábitos más sostenibles.

Entre todas las recomendaciones que se dan a los consumidores destacan, además de tilizar bolsas reutilizables, alargar la vida útil de los productos, consumir de una forma más consciente, reducir el uso de los envases innecesarios o siempre escoger hacer la compra en los establecimientos locales.