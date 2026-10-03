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Caldas

El comercio de Caldas lanza una campaña que reparte entradas de cine por un euro

Además se unen a la iniciativa Com-pensa para concienciar sobre la importancia de la reutilización

C. Hierro
03/10/2026 20:40
Presentación de la campaña de los comerciantes de Valga
Presentación de la campaña de los comerciantes de Valga
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La Asociación de Comerciantes de Caldas están inmersos en dos campañas de promoción de la compra en establecimientos locales. La primera de ellas invita a todos los vecinos y vecinas que adquieran productos en los locales adheridos a entradas para ir al cine los días 7, 14 y 21 en la sesión de las nueve por tan solo un euro.

Así, presentando el ticket de compra el Cine Avenida de Caldas ofrecerá los tickets para disfrutar de las películas a un precio muy reducido.

Con esta campaña, por tanto, además de animar a visitar el comercio local también fomentan que los residentes en la localidad acudan al cine.

Cuidar del planeta

Por otro lado, desde la asociación de comerciantes también se han adherido a la campaña Com-pensa, impulsada por la Xunta de Galicia.

El objetivo de esta iniciativa, que está marcada por el reparto de bolsas reutilizables, es “transformar o consumo para coidar o planeta. Así, destacan que cada decisión que se toma “deixa pegada”, por ello recomiendan escoger productos de proximidad, reutilizar, reducir los residuos y apostar por el comercio local. Señalan que consumir de forma responsable no significa renunciar, si no escoger mejor y apostar por los hábitos más sostenibles.

Entre todas las recomendaciones que se dan a los consumidores destacan, además de tilizar bolsas reutilizables, alargar la vida útil de los productos, consumir de una forma más consciente, reducir el uso de los envases innecesarios o siempre escoger hacer la compra en los establecimientos locales.

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