Medio Rural reclama en Caldas más apoyo para los ganaderos ante el aumento de los costes de producción

Vista de la Consellería do Medio Rural a la Agrupación de Cooperativas Lácteas (Acolat) en Caldas de Reis Cedida

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, hace un llamamiento a la industria láctea, de cara a la renovación de los contratos, para que tenga en cuenta el incremento de los costes de producción al que se enfrentan los ganaderos “para que as granxas sigan sendo eficientes e rendibles”, señala.

Gómez visitó ayer las instalaciones de la Agrupación de Cooperativas Lácteas (Acolat) en Caldas de Reis, la primera planta de Galicia en producción de yogures y la quinta en España, y destacó allí el papel de los productores. Al mismo tiempo, exigió al Gobierno que “reducir a fiscalidade dos produtores, en proporción dos seus ingresos, para que vexan compensando ese sobrecusto”.

La conselleira también aprovechó para poner en valor las ayudas que acaba de disponer la Xunta, por 3,6 millones de euros, para apoyar a los agricultores y ganaderos gallegos frente al aumento de los costes de producción, especialmente en lo referido al gasóleo agrícola y a los fertilizantes.

Concretamente en la Acolat el gobierno autonómico destinó más de 3 millones de euros desde 2013 para impulsar una transformación que permitió movilizar ahora una inversión total de 7,6 millones de euros. Gómez definió Acolat como “un claro caso de éxito” de este modelo, con datos de facturación que se aproximan a los 33 millones de euros y una plantilla que supera los 60 empleos.

La conselleira recordó que gracias a fondos autonómicos Acolat pudo ampliar y mejorar sus instalaciones, así como modernizar y optimizar sus procesos para elaborar yogures o postres lácteos, entre otros productos. Además, detalló que en el sector lácteo ya se ha superado el porcentaje del 75% de la leche transformada en Galicia, un hito en el que cooperativas como Acolat desempeñan un papel fundamental.