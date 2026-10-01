La depuradora de O Fieitoso ya operativa tras varios meses de retraso
El alcalde señala que ahora pueden trabajar en otros proyectos como la ampliación de la red de los sumideros
El primer edil, Jacobo Pérez, ha iniciado una campaña de información puerta a puerta por la parroquia de Carracedo para notificar que la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de O Fieitoso ya está operativa.
En todas las visitas se hace entrega a los residentes de cada zona de una carta en la que se detalla como deben proceder para acceder al servicio. Tienen que solicitar la conexión a la red en el registro del Concello y una vez revisado, el servicio será dado de alta por parte de los técnicos municipales.
La administración local lo destaca como un paso importante, “máis se cabe cando estamos a falar dunha prestación tan básica como a do saneamento das vivendas”, señala el regidor. Desde el gobierno local explican que ahora pueden ponerse a trabajar en otros proyectos como la ampliación de la red de los sumideros.
En las cartas que Pérez y sus compañeros de gobierno están repartiendo trasladan el agradecimiento “pola paciencia amosada durante a realización das obras”, haciendo referencia al aplazamiento que tuvo el proyecto a finales del año pasado que, según explicó el primer edil en su momento, se debió a trámites administrativos.