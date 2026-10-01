La depuradora de O Fieitoso ya operativa tras varios meses de retraso

El alcalde explica a dos vecinas la operatividad de la depuradora de O Fieitoso Cedida

El primer edil, Jacobo Pérez, ha iniciado una campaña de información puerta a puerta por la parroquia de Carracedo para notificar que la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de O Fieitoso ya está operativa.

En todas las visitas se hace entrega a los residentes de cada zona de una carta en la que se detalla como deben proceder para acceder al servicio. Tienen que solicitar la conexión a la red en el registro del Concello y una vez revisado, el servicio será dado de alta por parte de los técnicos municipales.

La administración local lo destaca como un paso importante, “máis se cabe cando estamos a falar dunha prestación tan básica como a do saneamento das vivendas”, señala el regidor. Desde el gobierno local explican que ahora pueden ponerse a trabajar en otros proyectos como la ampliación de la red de los sumideros.

En las cartas que Pérez y sus compañeros de gobierno están repartiendo trasladan el agradecimiento “pola paciencia amosada durante a realización das obras”, haciendo referencia al aplazamiento que tuvo el proyecto a finales del año pasado que, según explicó el primer edil en su momento, se debió a trámites administrativos.