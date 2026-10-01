Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

La depuradora de O Fieitoso ya operativa tras varios meses de retraso

El alcalde señala que ahora pueden trabajar en otros proyectos como la ampliación de la red de los sumideros

Paula Gil
Paula Gil
01/10/2026 20:09
Noticia ofrecida porEl primer edil charla con dos vecinas sobre la operatividad de la depuradora de O Fieitoso
El primer edil charla con dos vecinas sobre la operatividad de la depuradora de O Fieitoso
El alcalde explica a dos vecinas la operatividad de la depuradora de O Fieitoso
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El primer edil, Jacobo Pérez, ha iniciado una campaña de información puerta a puerta por la parroquia de Carracedo para notificar que la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de O Fieitoso ya está operativa

En todas las visitas se hace entrega a los residentes de cada zona de una carta en la que se detalla como deben proceder para acceder al servicio. Tienen que solicitar la conexión a la red en el registro del Concello y una vez revisado, el servicio será dado de alta por parte de los técnicos municipales. 

La administración local lo destaca como un paso importante, “máis se cabe cando estamos a falar dunha prestación tan básica como a do saneamento das vivendas”, señala el regidor. Desde el gobierno local explican que ahora pueden ponerse a trabajar en otros proyectos como la ampliación de la red de los sumideros. 

En las cartas que Pérez y sus compañeros de gobierno están repartiendo trasladan el agradecimiento “pola paciencia amosada durante a realización das obras”, haciendo referencia al aplazamiento que tuvo el proyecto a finales del año pasado que, según explicó el primer edil en su momento, se debió a trámites administrativos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620