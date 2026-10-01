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Caldas

Caldas celebra el Día del Mayor con una pequeña andaina y una jornada dedicada a la luffa

El encuentro contó con la presencia del alcalde y acompañó a los asistentes en la jornada

Paula Gil
Paula Gil
01/10/2026 20:09
Participantes de la andaina posan junto al alcalde durante su visita a Iberluffa
Participantes de la andaina posan junto al alcalde durante su visita a Iberluffa
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Naturaleza, divulgación y participación activa. Con esta combinación Caldas celebró el Día del Mayor

La actividad empezó con una pequeña caminata de unos 15 minutos hasta las instalaciones de la empresa Iberluffa, donde los participantes conocieron de primera mano el cultivo y el aprovechamiento de la luffa como esponja natural. 

El encuentro contó también con la presencia del primer edil, Jacobo Pérez, que acompañó a los asistentes durante la jornada. La propuesta buscaba ofrecer a los mayores una mañana diferente, combinando actividad física y convivencia en un entorno natural. 

La iniciativa estuvo organizada por Laura, fundadora de Unspicaneoutrosnon y docente de Grupo Jans, junto con el Fogar do Maior, Iberluffa y el Concello de Caldas de Reis.

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