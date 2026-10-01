Caldas celebra el Día del Mayor con una pequeña andaina y una jornada dedicada a la luffa

Participantes de la andaina posan junto al alcalde durante su visita a Iberluffa Cedida

Naturaleza, divulgación y participación activa. Con esta combinación Caldas celebró el Día del Mayor.

La actividad empezó con una pequeña caminata de unos 15 minutos hasta las instalaciones de la empresa Iberluffa, donde los participantes conocieron de primera mano el cultivo y el aprovechamiento de la luffa como esponja natural.

El encuentro contó también con la presencia del primer edil, Jacobo Pérez, que acompañó a los asistentes durante la jornada. La propuesta buscaba ofrecer a los mayores una mañana diferente, combinando actividad física y convivencia en un entorno natural.

La iniciativa estuvo organizada por Laura, fundadora de Unspicaneoutrosnon y docente de Grupo Jans, junto con el Fogar do Maior, Iberluffa y el Concello de Caldas de Reis.